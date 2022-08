Sécheresse : des pas de dinosaures découverts dans une rivière du Texas

Des empreintes de dinosaures, vieilles d’environ 113 millions d’années, ont été découvertes il y a peu dans le lit d’une rivière asséchée du Texas (Etats-Unis).

Une découverte inattendue. Le manque d’eau au Texas, dans le sud des Etats-Unis, a eu pour effet de révéler au fond du lit d’une rivière des traces de pas appartenant à des dinosaures.

«A cause de conditions de sécheresse excessives cet été, la rivière s'est complètement asséchée dans la plupart des endroits, ce qui a permis de révéler de nouvelles traces dans le parc», a ainsi déclaré Stephanie Salinas Garcia, du Département en charge des parcs et de la faune du Texas.

DINOSAUR TRACKS





LOOK: Dinosaur tracks from around 113 million years ago have been revealed at Dinosaur Valley State Park in Texas due to severe drought conditions that dried up a river. Dinosaur Valley State Park pic.twitter.com/fjJVCAYtAY

— Daily Guardian (@dailyguardianph) August 24, 2022