Volodymyr Zelensky : l’Ukraine se battra «jusqu’au bout» sans aucune concession ni compromis»

Lors d’un discours à la nation prononcé ce mercredi 24 août, jour marquant l’anniversaire de l’indépendance de son pays, Volodymyr Zelensky a assuré que l’Ukraine se battra «jusqu’au bout» sans aucune concession ni compromis» face à l'envahisseur russe.

Une phrase sans équivoque. C’est lors d’un discours à la nation prononcé ce mercredi 24 août, jour marquant l’anniversaire de l’indépendance de son pays, que Volodymyr Zelensky a voulu assurer son peuple que l’Ukraine se battra «jusqu’au bout» sans aucune concession ni compromis». Une phrase qui ne laisse pas de place à l’interprétation sur les intentions du chef d’Etat ukrainien. Hasard du calendrier, ce jour coïncide avec les six mois du commencement de l’invasion par la Russie du territoire.

Dans cette prise de parole, très scénarisée, filmée en contreplongée, Volodymyr Zelensky a poursuivi en affirmant que : «Nous tenons bon depuis six mois. C'est dur mais nous avons serré les poings et nous nous battons pour notre destin» et «nous n'allons lever les mains en l'air qu'une seule fois, pour célébrer notre victoire».

«Pour nous l'Ukraine c'est l'Ukraine toute entière. Toutes les 25 régions, sans aucune concession ni compromis» a poursuivi le président ukrainien, promettant de reprendre le contrôle du Donbass à l’est du pays, ainsi que la Crimée tout deux tombés aux mains des russes en 2014.

Un changement de ligne politique

Kiev qui prônait depuis des années la voie diplomatique pour reprendre le contrôle sur ces terres semble être passée à la vitesse supérieure, comme l’a fait comprendre le président ukrainien en affirmant que : «le Donbass c'est l'Ukraine. Et nous allons le récupérer quelle que soit cette voie. La Crimée c'est l'Ukraine. Et nous allons la récupérer quelle que soit cette voie».

Volodymyr Zelensky a par la suite déclaré que si quelques mois en arrière, la fin de la guerre signifiait la paix, elle signifie désormais la victoire de l’Ukraine sur la Russie.

L’Ukraine et ses alliés ont mis en garde la population sur la potentialité d’une recrudescence des bombardements le jour de la fête de l’indépendance du pays, interdisant tout rassemblement public ce jour, alors que des sirènes ont déjà retenti à Kiev dans la matinée