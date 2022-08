Guerre en Ukraine : au moins 25 morts après une frappe russe visant une gare ferroviaire

Six mois jour pour jour après-midi après le début de l'offensive russe en Ukraine, une frappe russe visant une gare ferroviaire ce mercredi 24 août a fait pas moins de 25 morts et une dizaine de blessés, dans la région de Dnipropetrovsk.

Une nouvelle frappe meurtrière. Le jour de la fête nationale, célébrée le 24 août en mémoire de leur indépendance face à l'URSS, l'Ukraine a à nouveau été la cible d'une frappe russe dans une gare ferroviaire située à Tchaplino, dans le centre du pays.

Les opérations de recherche se poursuivent

«Je viens de recevoir une information concernant une frappe de missile russe sur une gare dans la région de Dnipropetrovsk, en plein sur les wagons à la gare de Tchaplino. Quatre wagons de passagers sont en feu», a ainsi annoncé Volodymyr Zelensky dans un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

«Il y a 22 morts, dont cinq personnes qui ont brûlé dans un wagon. Un adolescent est mort, il avait 11 ans, une roquette russe a détruit sa maison», a-t-il détaillé un peu plus tard dans la journée lors de sa prise de parole quotidienne, expliquant que les opérations de recherche et de sauvetage «allaient se poursuivre».

«Nous allons les chasser de notre terre»

«Aujourd'hui marque un jalon triste et tragique», a immédiatement réagi le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, alors que cette frappe intervient six mois pile après la date anniversaire du premier jour – le 24 février – des combats, qui ont fait depuis des centaines de milliers de morts et de blessés.

De son côté, Volodymyr Zelensky s'est montré plus dur, assurant qu'il allait «faire en sorte que les agresseurs paient pour tout ce qu'ils [avaient] fait». «Nous allons les chasser de notre terre», a-t-il ajouté. Dans la journée, le président de l'Ukraine s'est également recueilli sur les dépouilles des leurs.

Lui et son épouse ont en effet rendu hommage aux soldats ukrainiens tués en observant une minute de silence et en déposant des bouquets jaune et bleu – aux couleurs du pays – devant un mémorial du centre de Kiev, avant d'assister à un rassemblement dans la cathédrale Sainte Sophie avec les chefs des principales confessions religieuses.