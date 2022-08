Guerre en Ukraine : ce que l’on sait de la frappe russe sur une gare du centre du pays

Le bilan du bombardement russe qui a frappé mercredi soir une gare ferroviaire dans le centre de l’Ukraine est monté à au moins 25 morts et 31 blessés, a annoncé ce jeudi l’opérateur des trains ukrainiens.

Un nouveau drame. Le jour de la fête nationale ukrainienne, mercredi, une frappe russe a fait au moins 25 morts et 31 blessés dans la gare ferroviaire de Tchapliné, dans le centre du pays.

.@ZelenskyyUa



22 people were killed, and near 50 more were injured after russian shelling of Chaplyne railway station in the Dnipro region. pic.twitter.com/kK2AP7uIYy

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 24, 2022