Emmanuel Macron sur la guerre d'Algérie : «Il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier»

Après avoir visité le cimetière Saint-Eugène d’Alger, au deuxième jour de sa visite diplomatique ce vendredi et où reposent de très nombreux Français, Emmanuel Macron s'est à nouveau exprimé sur les relations bilatérales avec l’Algérie, estimant notamment «qu'il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier».

Le sujet est incontournable. Au lendemain de l'annonce de la création d’une commission d’historiens français et algériens sur la colonisation, Emmanuel Macron a de nouveau pris la parole, ce vendredi 26 août, pour aborder les relations passées et bilatérales avec l’Algérie.

L'épineux dossier de la guerre d'Algérie (1954 - 1961) en toile de fond, le chef de l'Etat a notamment déclaré qu'il s'agissait entre Paris et Alger d'une «histoire d’amour qui a sa part de tragique».

«Moi je veux la vérité et la reconnaissance»

«Il faut pouvoir se fâcher, pour se réconcilier. Moi j’essaye de regarder notre passé en face. Je le fais sans complaisance», a encore dit Emmanuel Macron à l'issue d'une visite au cimetière Saint-Eugène d’Alger où reposent de très nombreux Français.

«Au fond, sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommés en permanence de choisir et il faudrait dire ‘choisissez la fierté ou la repentance’ moi je veux la vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais», a insisté le chef de l'Etat.