Pays-Bas : un camion percute la foule lors d'une fête de quartier, six morts

Six personnes ont été tuées à Nieuw-Beijerland aux Pays-Bas ce samedi soir lorsqu'un camion est sorti de la route et a percuté la foule présente lors d'une fête de quartier.

Un drame. Un camion est sorti de la route vers 18h30 à Nieuw-Beijerland, limitrophe de Rotterdam, et fauché plusieurs personnes qui participaient à une fête de quartier. La police néerlandaise a réhaussé son bilan humain avec au moins six morts et sept blessés.

«Nous avons maintenant six personnes tuées et sept blessées, dont une grièvement, après l'accident d'hier», a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police, Mirjam Boers. «Nous enquêtons toujours pour savoir ce qui s'est produit exactement», a-t-elle ajouté.

Le chauffeur a été placé en garde à vue

La police a écarté la piste terroriste dans un premier temps. Un premier bilan de l'accident qui s'est produit samedi soir à Zuidzijdsedijk, à environ 30 kilomètres au sud de Rotterdam, faisait état d'au moins deux morts et plusieurs blessés.

Selon la police, le camion remorque a quitté la route et a foncé sur un groupe de personnes qui participaient à un barbecue organisé par un groupe de patinage local.

Le chauffeur du camion, immatriculé en Espagne, n'a pas été blessé. Il a été arrêté et placé en garde à vue.

Mirjam Boers a confirmé que le chauffeur «n'était pas sous l'influence de l'alcool». La police a lancé un appel à témoins pour l'aider dans son enquête.