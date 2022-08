«Continue à danser» : Hillary Clinton apporte son soutien à Sanna Marin, la Première ministre finlandaise

L'ancienne secrétaire d'Etat américaine et candidate malheureuse à la présidence des Etats-Unis en 2016, Hillary Clinton, a apporté son soutien dimanche à la Première ministre finlandaise Sanna Marin, dont le goût assumé pour la fête lui vaut une controverse faisant le tour du globe.

«Continuer à danser». Depuis plusieurs jours, la plus jeune Première ministre au monde, la Finlandaise Sanna Marin, est la cible d’une controverse après que des vidéos la montrant s’amusant et dansant avec des amis et des célébrités ont fuité sur Internet. En réaction, Hillary Clinton a tenu à lui apporter son soutien.

C'est dans un tweet publié sur son compte officiel que l'ancienne secrétaire d'Etat américaine, et candidate malheureuse à l'élection présidentielle 2016, a publié une photo d'elle en train de danser le bras levé, prise en avril 2012 dans le Café Havana, à Carthagène, en Colombie.

«Me voici à Carthagène lorsque j'y étais pour une réunion en tant que secrétaire d'Etat», a écrit Hillary Clinton, en ajoutant : «Continue à danser, @marinsanna».

Sanna Marin a rapidement réagi, tweetant «Merci Hillary Clinton» avec une émoticône en forme de coeur.

A 36 ans, la plus jeune Première ministre au monde a été la cible d'une vive polémique après la diffusion sur les réseaux de vidéos la montrant s'amusant et dansant. De plus, des commentaires entendus sur la vidéo ont été interprétés comme faisant référence à des stupéfiants, ce qui a été réfuté par la cheffe du gouvernement finlandais. Ainsi, Sanna Marin a été contrainte de faire un test de dépistage de drogue la semaine dernière, qui s'était avéré négatif, afin de «dissiper tout soupçon».

«Je veux croire que les gens regarderont ce que nous faisons au travail plutôt que ce que nous faisons pendant notre temps libre», a-t-elle plaidé mercredi dernier, confiant que la semaine dernière avait été «plutôt difficile».

Toutefois, la polémique s'est encore une fois renforcée après la publication d'une photo de deux femmes soulevant leur haut lors d'une fête organisée en juillet dans sa résidence, contraignant Sanna Marin à s'excuser. Les tabloïds finlandais l'ont ainsi rebaptisée «Sanna la fête».