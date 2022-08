Etats-Unis : 3 morts dans une fusillade à Détroit, un suspect arrêté

La police de Detroit, dans le nord des Etats-Unis, a annoncé ce lundi 29 août avoir arrêté l’auteur d’une fusillade ayant fait trois morts et un blessé la veille. Ces quatre personnes ont été visées «au hasard», ont fait savoir les autorités.

Une chasse à l'homme. Dans le nord des Etats-Unis, la police de Détroit a engagé ce dimanche 28 août 2022 un important dispositif de recherche afin de retrouver l'auteur d'une fusillade ayant fait trois mort et un blessé.

James White, chef de la police de cette ville du Michigan, a déclaré aux médias que les trois premières victimes - deux femmes et un homme - avaient été abattues à différents endroits de la ville aux premières heures de la matinée.

Les tirs semblent avoir été exécutés «tout à fait au hasard», a expliqué le chef de la police lors d’une conférence de presse. Une victime «attendait le bus, une autre promenait son chien et une autre se trouvait simplement dans la rue», a-t-il décrit.

UPDATE: The suspect is now in custody.





We’d like to thank #OneDetroit for their tips that lead us to the arrest.





Thank you to the hard working men and women of the DPD that put themselves in harm’s way each day. 1/2 pic.twitter.com/BAs4chXo0x

— Detroit Police News (@detroitpolice) August 29, 2022