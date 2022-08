Guerre en Ukraine : à quoi doit servir l'inspection de la centrale nucléaire de Zaporijjia ?

Une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est en route vers la centrale nucléaire de Zaporijjia, cible de bombardements dans l'est de l'Ukraine. La visite de ces experts doit permettre de s'assurer de la sécurité des installations.

Réclamée depuis plusieurs semaines par les Occidentaux, l'inspection de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia par une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Le directeur général de l'AIEA a annoncé ce lundi matin être en route vers le site contrôlé depuis mars par l'armée russe et cible ces dernières semaines de bombardements dont l'origine est incertaine.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022