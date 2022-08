«Faites plus de bébés» : Elon Musk craint un effondrement de la civilisation et lance un cri d'alarme en faveur de la natalité

Elon Musk, fondateur des entreprises SpaceX et Tesla, exhorte les sociétés confrontées à une faible natalité à procréer davantage pour faire face à «la crise des bébés». En juillet, il déplorait déjà un taux de natalité très faible, qu'il considère comme «l'un des plus grands risques pour la civilisation».

Dix enfants et l'envie d'en avoir plus. Ce lundi, lors d'une conférence sur l'énergie à Stavenger, dans le sud-ouest de la Norvège, Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a lancé un appel pour une augmentation de la natalité.

«Croyez-moi : la crise des bébés est un gros problème», a-t-il avancé aux journalistes. L'homme est déjà père de 10 enfants (dont un décédé en bas âge) nés de trois mères différentes. En novembre 2021, il a encore accueilli deux jumeaux avec une dirigeante de sa startup Neuralink.

«Oui, faites plus de bébés»

Selon le chef d'entreprise, il s'agit d'un risque majeur pour les sociétés occidentales, devant la transition écologique. D'ailleurs, l'homme le plus riche du monde se dit très engagé sur le sujet : «C'est une de mes préoccupation de prédilection, peut-être moins connue».

Doing my best to help the underpopulation crisis.





A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far. — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022

Elon Musk a également cité l'exemple de la Chine pour illustrer la baisse de la natalité, causée notamment par le vieillissement des individus. «Au moins, faites assez de bébés pour maintenir la population. On ne veut pas que la population tombe si bas qu'on finit par disparaître», a-t-il ajouté.

«On dit que la civilisation pourrait disparaître par un boum ou dans un gémissement. Si nous n'avons pas assez d'enfants, nous mourrons dans un gémissement en portant des couches pour adultes», explique-t-il. Avant d'en conclure : «Ce sera déprimant».

Après la mort de Nevada, son premier enfant, de la mort subite du nourisson. Elon Musk a eu des jumeaux puis des triplés avec la romancière Justine Wilson. Il a ensuite eu deux enfants avec la chanteuse Grimes, dont les noms avaient fait réagir : X Æ A-Xii et Exa Dark Sideræl Musk.

Cet été, sur les réseaux sociaux, l'homme le plus riche du monde assurait «faire de son mieux pour aider à cette crise de la sous-population». Dans une interview donnée au média américain Page Six, il affirmait vouloir «autant d'enfants que [je] voudrais, tant que [je] pourrais passer du temps avec eux et être un bon père».