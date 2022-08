Espagne : une fillette tuée et 30 personnes blessées après une violente tempête de grêle

Une violente tempête de grêle a frappé La Bisbal d’Empordà, près de Gérone (Catalogne) ce mardi 30 août, provoquant la mort d’une fillette de 20 mois.

Selon le service météorologique de Catalogne, une tempête de cette violence n’avait plus été observée dans la région depuis 2002. Ce mardi, des chutes de grêlons dépassant les 10 centimètres ont dévasté La Bisbal d’Empordà, près de Gérone, dans la région catalane.

Extrêmes et alertes dans le monde via catnatnet : La Catalogne (Espagne) a subi des chutes de #grêle géantes hier avec des grêlons atteignant jusqu'à 11 cm de diam. Une fillette de 20 mois a été tuée et les dommages sont importants. #orages … pic.twitter.com/8U7zFNiSPS

Blessée à la tête par l’un des impressionnants projectiles, une fillette de 20 mois a perdu la vie alors qu’elle se trouvait avec ses parents. Ce, malgré un transfert rapide vers l’hôpital Josep Trueta de Gérone, selon El Periodico.

Une trentaine de personnes ont par ailleurs été blessées dans la tempête. Dans le détail, l'hôpital a fait état de «fractures et des contusions sévères».

Au-delà du lourd bilan humain, d’importants dégâts ont été constatés dans la commune sinistrée avec des voitures, des toitures et des habitations partiellement détruites. Les vitraux de l'église de la ville ont également été brisés par l'impact de la grêle.

What happened today in #LaBisbal in Girona (Catalonia) is totally incredible! 10cm hail!! All destroyed! 24 people injured!! @ScottDuncanWX @severeweatherEU @hydra_66 @metoffice pic.twitter.com/wSm1iXrqM3

— Sergi SV (@sergisaballs) August 30, 2022