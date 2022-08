Thibault de Montbrial sur la fuite de l'imam Hassan Iquioussen : «cela montre le peu de cas qu'il fait des valeurs de la République»

Invité de la matinale de CNEWS ce mercredi, Thibault de Montbrial, président du Centre Réflexion Sécurité Intérieure, est revenu sur la fuite de l'imam Hassan Iquioussen dont le Conseil d'Etat a validé mardi l'expulsion décidée par Gérald Darmanin. «Cela montre le peu de cas qu'il fait des valeurs de la République», a-t-il dit.

Hassan Iquioussen est en fuite. Alors que le Conseil d’Etat a validé son expulsion, à la suite de ses propos contre les juifs ou les femmes, l’imam est introuvable. «Cela montre le peu de cas qu'il fait des valeurs de la République», a réagi l’avocat Thibault de Montbrial, président de Centre de Réflexion Sécurité Intérieure.

«Ce n’est pas possible de savoir en détail qu’elle était la surveillance dont il faisait l’objet mais a priori il n’y avait pas de nécessité particulière d’être en permanence sur la cible islamiste qu’il constitue. C’est un peu une surprise pour tout le monde», a-t-il indiqué.

Il a ensuite tenu à rappeler «les deux raisons pour lesquelles le Conseil d’Etat a validé l’expulsion de cet imam» : «la première, c’est un discours antisémite réitéré qui constitue des actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination ou à la haine, et la deuxième raison est un discours systématique sur l’infériorité de la femme, théorisant la soumission de la femme à l’homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes».

«Voilà l’individu dont on parle», a pointé Thibault de Montbrial. «Il se soustrait à la justice alors même que le Maroc, dont il est ressortissant, avait accepté de l’accueillir», a-t-il conclu.