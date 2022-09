Mega Millions aux Etats-Unis : un gain de 1,3 milliard remporté fin juillet n'a toujours pas été récupéré

Le vainqueur du second plus gros gain de l’histoire de la loterie américaine Mega Millions, remporté le 30 juillet dernier et avoisinant 1,33 milliard d’euros, n’a pas récupéré son jackpot. Une situation courante aux Etats-Unis puisque le gagnant peut demander la restitution de son gain pendant un an.

Le chanceux se fait discret. La personne qui a gagné la somme de 1,33 milliard de dollars, soit plus de 1,325 milliard d'euros, à la loterie américaine «Méga Millions», en juillet dernier, n'a toujours pas récupéré son gain. Elle a jusqu’au 30 juillet 2023 pour le réclamer.

Cette règle suit celle de l’Illinois (Etats-Unis) puisque le ticket gagnant a été acheté dans une station-service SpeedWay de l’Etat le 29 juillet dernier. Si ce dernier n’est pas venu récupérer son énorme gain avant la date limite fixée, la somme sera répartie entre les loteries des différents Etats.

Aussi surprenant que ça puisse paraître, le fait de ne pas venir récupérer rapidement la somme d’argent remportée dans une loterie est commun outre-Atlantique, d’autant plus si le montant est conséquent. «Pour un prix de cette ampleur, il n'est pas rare que le gagnant mette du temps à réclamer. Je suis sûr que les gagnants traversent plusieurs émotions», a affirmé Harold Mays, le directeur de la loterie de l'Illinois, sur CNN.

A noter toutefois qu'une personne remportant un gain minimum de 250.000 dollars, soit plus de 249.400 euros, n’est pas obligée de dévoiler son identité et peut faire le choix de rester dans l’anonymat aux Etats-Unis. «Nous travaillerons en étroite collaboration avec le gagnant pour respecter tous ses souhaits de confidentialité et nous le soutiendrons de toutes les manières possibles pour qu'il garde une bonne expérience de sa réussite», a précisé Harold Mays.

Ce gain de l'été 2022 est le deuxième plus grand de l’histoire de Mega Millions, après celui remporté de 1,54 milliard de dollars, soit plus de 1,53 milliard d’euros, remporté par un Américain en octobre 2008.