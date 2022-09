«Vostok-2022» : l'armée russe manœuvre avec ses alliés chinois, indien, syrien et bélarusse

La Russie s'associe avec les armées chinoise, indienne, syrienne et bélarusse pour de grandes manœuvres militaires baptisées «Vostok-2022».

Une nouvelle démonstration de force. Adepte des exercices militaires de grande ampleur, Moscou prend la tête ce jeudi de grandes manœuvres militaires menées dans l'Extrême-Orient russe.

Baptisé «Vostok-2022», l'événement associe jusqu'au 7 septembre les armées russe, chinoise, indienne, syrienne et bélarusse.

Les exercices militaires Vostok 2022 débuteront le 1er septembre. Le MoD russe a indiqué que 50.000 hommes, 5.000 pièces d'armement, 200 aéronefs et navires sont mobilisés avec les contingents étrangers provenant de Biélorussie, d'Inde, de Chine ou de Syrie. pic.twitter.com/kQKcI4iSL4 — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) August 30, 2022

«Plus de 50.000 militaires, plus de 5.000 pièces d'armement et d'équipement militaires, dont 140 aéronefs et 60 navires de guerre et de soutien» seront mobilisés, a indiqué le ministère de la Défense russe dans un communiqué.

«actions défensives et offensives»

Les exercices, sous le commandement de l'état-major russe, consisteront en «un entraînement à des actions défensives et offensives» sur terre, dans les airs mais aussi en mer du Japon et en mer d'Okhotsk, a souligné le ministère.

En mer du Japon, des navires russes et chinois vont notamment s'entraîner à «défendre les communications maritimes» et à «appuyer des forces terrestres» dans les zones côtières.

Ces exercices s'inscrivent dans un contexte de vives tensions entre d'une part la Russie et les pays occidentaux, à cause du conflit en Ukraine, et d'autre part entre la Chine et les Etats-Unis, en raison des tensions autour de Taïwan.

Washington s'inquiète régulièrement du rapprochement entre la Chine et la Russie, qui entretiennent des liens étroits en matière de défense, estimant que cela met en danger la sécurité mondiale.