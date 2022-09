États-Unis : Joe Biden attaque violemment «l'extrémisme» de Donald Trump qui «menace les fondations» de l'Amérique

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président américain Joe Biden a tenu un discours offensif sur Donald Trump et le parti républicain. L'objectif est de convaincre les électeurs pour les élections de mi-mandat, qui auront lieu en novembre prochain.

Rarement Joe Biden n'avait paru si offensif à l'égard de son prédécesseur. Cette nuit, le locataire de la Maison Blanche a tenu un discours rugueux envers Donald Trump, à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie. Une déclaration qui s'est faite à quelques semaines des Midterms, les élections de mi-mandat.

America has often made its greatest progress after coming out of our darkest hours. pic.twitter.com/yYXWsq3DLt

— President Biden (@POTUS) September 2, 2022