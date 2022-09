L'Inde a inauguré l'INS Vikrant, son premier porte-avions

Le Premier ministre indien Narendra Modi a inauguré ce vendredi 2 septembre, dans le sud de l’Inde, la mise en service de l’INS Vikrant, le premier porte-avions «100 % Made in India».

Une première industrielle remarquée. «Aujourd'hui, nous avons rejoint la ligue des quelques nations qui peuvent construire des porte-avions de cette taille dans leur pays», a déclaré Narendra Modi, ce vendredi, pour la mise en service de l’INS Vikrant.

Ce porte-avions, le premier fabriqué par l'Inde, a été intronisé dans l'État du Kerala (sud). Long de 262 mètres, il fait son entrée dans la Marine, après dix-sept ans de construction et d'essais. L'INS Vikrant doit son nom au porte-avions à la retraite, qui s'était illustré contre les forces navales du Pakistan pendant la guerre d'indépendance du Bangladesh en 1971.

Indigenous Aircraft Carrier #IACVikrant the largest & most complex warship ever built in the maritime history of #India, named after her illustrious predecessor, India’s first Aircraft Carrier which played a vital role in the 1971 war is all set to be commissioned#INSVikrant pic.twitter.com/ADsSoIXUNr — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) September 2, 2022

«L'INS Vikrant emplit le pays d'une confiance nouvelle», s'est félicité le Premier ministre. Le nouveau navire, conçu pour environ 1.600 membres d'équipage, ne dispose toutefois pas encore de sa propre flotte d'avions de combat et devra utiliser les avions du deuxième porte-avions indien. Le Vikrant a été mis en service au côté d'un porte-avions plus petit acheté d'occasion à la Russie, un important et ancien fournisseur d'armes de l’Inde.

Mais le pays ne s’arrête pas là puisque environ 39 navires et sous-marins sont en construction dans différents chantiers navals. New Delhi insiste sur la nécessité d'une région «Indopacifique libre et ouverte».

Le pavillon colonial mis de côté

Le Premier ministre indien a également dévoilé vendredi par la même occasion le nouveau pavillon de la Marine, portant les armes du roi hindou Chhatrapati Shivaji, guerrier du XVIIe siècle ayant défié la dynastie moghole notamment à Pune (sud). Un choix symbolique puisque l’ancien pavillon portait la croix de Saint-Georges du drapeau anglais depuis 1928, à l’exception d’une brève période au début des années 2000.

«C'est une date historique», a ajouté Narendra Modi, «nous nous sommes débarrassés de l'empreinte de notre assujettissement.»

L’Inde, s'inquiète de la présence croissante de la Chine dans l'océan Indien et notamment au Sri Lanka, qui est membre du «Quad», aux côtés des États-Unis, de l'Australie et du Japon, dont le principal objectif est de contrer l'influence accrue chinoise dans la région Indopacifique. Grâce à la mise en service de l’INS Vikrant, le pays relance la concurrence dans l’Océan Indien alors que la Chine lançait son troisième porte-avions le 16 juin dernier.

«Les problèmes de sécurité de la région indopacifique et de l'océan Indien ont été ignorés par le passé, mais c'est aujourd'hui notre priorité absolue», a déclaré Narendra Modi, promettant d'augmenter le budget et les capacités de la Marine.