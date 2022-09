Covid-19 : le Royaume-Uni approuve le nouveau vaccin anti-Omicron de Pfizer/BioNTech

L'Agence de régulation du médicament britannique a approuvé ce samedi l'injection de doses de rappel du nouveau vaccin Pfizer/BioNTech ciblant le variant Omicron. Le Royaume-Uni avait déjà autorisé le produit du laboratoire Moderna, courant août.

Les vaccins bivalents s'imposent petit à petit. Ce samedi, c'est le sérum de Pfizer/BioNTech qui a été approuvé par la MHRA, l'Agence de régulation du médicament britannique. Ce vaccin vise autant une souche originale du virus que le variant Omicron (BA.1).

Il «a été approuvé pour les doses de rappel pour les adultes par la MHRA qui a conclu qu'elle respectait les standards de sécurité, qualité et efficacité du régulateur britannique», précise la MHRA. Celui-ci est donc autorisé pour toutes les personnes à partir de 12 ans.

Pas encore d'autorisation française

Une annonce qui intervient alors que débute, à partir de ce lundi, une grande campagne de rappels à travers l'Angleterre et l'Écosse, notamment pour les personnes de plus de 50 ans. «Je suis heureuse d'annoncer que nous avons désormais un second vaccin approuvé pour le programme de rappel de cet automne», se réjouissait June Raine, la directrice de la MHRA.

Selon les laboratoires, ces nouveaux vaccins bivalents permettraient de lutter contre le variant Omicron BA.1, mais aussi contre les sous-variants BA.4 et BA.5, désormais majoritaires en Europe et dans le monde.

Le Royaume-Uni fait partie des pays européens les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Depuis début 2020, plus de 200.000 personnes sont décédées, selon l'Office for National Statistics. Le bilan des contaminations s'établit Outre-Manche à près de 23 millions de malades en un peu plus de deux ans.

Aucune date n'a encore été communiquée concernant la mise en circulation française. Mais l'Agence européenne du médicament a autorisé les nouveaux vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech. Le gouvernement français attend également le vaccin non-ARN messager de Sanofi/GSK, dont les test de projection contre les variants BA.4 et BA.5 ne seront connus que fin septembre.