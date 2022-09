Etats-Unis : un jeune Afro-américain de 20 ans abattu dans son lit par un policier

Donovan Lewis, 20 ans, est décédé mardi 30 août à Columbus, capitale de l’Etat de l'Ohio (Etats-Unis). Alors qu'il intervenait au domicile de ce jeune Afro-Américain, un policier a ouvert la porte de sa chambre et aussitôt tiré sur lui alors qu'il se trouvait dans son lit, non-armé.

Une histoire aux airs tragiquement familiers. Donovan Lewis, un jeune Afro-américain de 20 ans, est décédé mardi dernier à l'aube dans l’Ohio, Etat du nord-est des Etats-Unis, après avoir été abattu par la police.

La scène, filmée par la caméra-piéton d'un des agents - qui étaient munis d'un mandat d'arrêt -, montre ainsi un policier accompagné d'un chien ouvrir la porte d'une chambre puis presque aussitôt tirer sur le jeune Noir, qui se trouvait dans un lit.

20-year-old Donovan Lewis was shot and killed while in bed by Columbus, Ohio police. An officer yelled "something in his hands!" after the gunfire. That "something in his hands" wasn't a weapon, but a vape pen was found next to Lewis in bed. The officer shot almost instantly. pic.twitter.com/pXpEClcx0Y

— Omar Jimenez (@OmarJimenez) September 1, 2022