Mort de Shireen Abu Akleh : l’armée israélienne reconnaît une «forte possibilité» d’avoir tué la journaliste

L’armée israélienne a reconnu pour la première fois ce lundi qu’il y avait «une forte possibilité» pour que la journaliste de la chaîne panarabe Al Jazeera Shireen Abu Akleh ait été tuée en mai dernier par l’un de ses soldats.

Après la mort de Shireen Abu Akleh, qui était équipée d’un gilet pare-balles avec la mention «presse» et d’un casque, l’Autorité palestinienne et son employeur Al Jazeera avaient immédiatement accusé l’armée israélienne de l’avoir tuée. Israël n’avait cessé de rejeter cette accusation et ce malgré des enquêtes journalistiques et un rapport de l'ONU concluant à un tir israélien, qui excluaient toutefois qu'il ait été délibéré.

Une erreur d’identité

Cependant, ce lundi, l’armée israélienne a publié les «conclusions finales» de son enquête et reconnu qu'un de ses soldats avait bien tiré en direction de la journaliste en se méprenant sur son identité : «Il y a une forte possibilité que madame Abu Akleh ait été touchée accidentellement par un tir de l'armée israélienne qui visait des suspects identifiés comme des hommes armés palestiniens».

L'armée a indiqué avoir étudié «chronologiquement» la séquence des événements, analysé les lieux, les vidéos et les sons enregistrés sur place, mené une «simulation de la scène» et que des «experts israéliens» avaient mené une analyse balistique de la balle, le 2 juillet, en présence de représentants du «Comité de coordination sécuritaire des Etats-Unis pour Israël et l'Autorité palestinienne».