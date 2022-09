Royaume-Uni : 5 choses à savoir sur Liz Truss, favorite pour succéder à Boris Johnson

Favorite pour succéder au Premier ministre Boris Johnson, Liz Truss devrait sauf surprise être proclamée vainqueur du vote interne des conservateurs ce lundi.

c'est une politicienne chevronnée

Née à Oxford en 1975 dans une famille ancrée à gauche, Liz Truss a d'abord milité pour les Libéraux-Démocrates (centristes) avant de rejoindre les conservateurs. Après une carrière dans le privé (comme directrice commerciale notamment), elle est entrée en politique comme conseillère locale dans le sud-est de Londres en 2006 puis comme députée tory en 2010.

Depuis 2012, elle a enchaîné les postes au gouvernement : secrétaire d'Etat à l'Environnement, à la Justice (devenant la première femme à occuper ce poste), au Trésor, au Commerce, puis aux Affaires étrangères depuis septembre 2021.

Après avoir travaillé sous l'autorité de David Cameron et Theresa May, elle est restée jusqu'au bout fidèle à Boris Johnson contrairement à son rival Rishi Sunak qui avait fait le choix de démissionner.

on la compare à Margaret Thatcher

Jugée intransigeante par ses amis, ou raide par ses opposants, Liz Truss alimente les comparaisons avec la «dame de fer» Margaret Thatcher.

Pour plaire à l'électorat conservateur, la candidate a multiplié les références à celle qui reste une figure appréciée dans son camp. Elle a ainsi posé en tenue militaire dans un char lors d’un déplacement en Estonie, en novembre 2021, au cours d'une mise en scène rappelant la visite de Margaret Thatcher aux troupes britanniques stationnées en Allemagne de l'Ouest en 1986.

One former Cabinet minister told me Liz Truss' leadership pitch to the Tory party "is to say freedom as much as possible and look like Margaret Thatcher as much as possible" pic.twitter.com/8QRjuMF45M — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) November 30, 2021

Adepte du néo-libéralisme comme l'ancienne Première ministre, Liz Truss défend la libre concurrence, une baisse des taxes et un Etat peu interventionniste.

Mi-août, une conversation sans filtre révélée par The Guardian illustrait sa vision de l'économie. «Si nous voulons devenir un pays plus riche et plus prospère, cela doit changer. Mais je ne pense pas que les gens soient prêts à le faire [...] Ce qu'il faut faire, c'est bosser plus», a-t-elle déclaré du temps où elle était la numéro 2 du Trésor britannique. Des propos «offensants» faisant passer les Britanniques pour des «paresseux», avait aussitôt dénoncé le parti travailliste.

elle a changé d'avis sur le Brexit

Après avoir voté contre le Brexit en 2016, Liz Truss en est devenue une farouche défenseuse à son arrivée à la tête du département du Commerce international en 2019.

Nommée en 2021 aux Affaires étrangères par Boris Johnson, elle s'est montrée intransigeante lors des négociations avec l'Union européenne, notamment sur l'épineux dossier nord-irlandais.

ses relations avec Emmanuel Macron s'annoncent compliquées

Alliance AUKUS privant la France d'un contrat de sous-marins, licences de pêches post-Brexit, migrants traversant la Manche... Les sujets de discorde entre Londres et Paris n'ont pas manqué ces dernières années.

Avec la probable nomination de Liz Truss au 10 Downing Street, les relations ont peu de chances de se réchauffer. Interrogée le 25 août par une journaliste qui lui demandait si elle considérait Emmanuel Macron comme «un ami ou un ennemi», la candidate a froidement répondu qu'elle «le jugerai[t] sur ses actes et pas sur ses mots».

Une esquive qui n'a pas été du goût du président français. «Si on n'est pas capables, entre Français et Britanniques, de dire si on est amis ou ennemis - le terme n'est pas neutre -, on va vers de sérieux problèmes», a-t-il réagi depuis l'Algérie.

elle ne suscite pas un grand enthousiasme dans son camp

Si une majorité de conservateurs la préfèrent à Rishi Sunak, Liz Truss est bien loin d'égaler la popularité de Boris Johnson au moment de son arrivée au pouvoir.

Selon un sondage de l'institut Opinium pour le magazine The Observer, plus de six électeurs de Liz Truss sur dix auraient même préféré que Boris Johnson, poussé à la démission après une série de scandales, reste en poste.