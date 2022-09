Royaume-Uni : Liz Truss succédera à Boris Johnson au poste de Premier ministre

Liz Truss, 47 ans, a été élue par les membres du Parti conservateur britannique pour prendre la succession de Boris Johnson. Elle va ainsi prendre la tête de la formation politique, et donc devenir Première ministre.

Du nouveau à Downing street. Liz Truss a été élue à la tête du Parti conservateur britannique par les quelque 200.000 adhérents. Elle va donc succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre.

Ce lundi à Londres, les résultats du vote ont été accueillis par des applaudissements nourris. Ils ont été communiqués par Graham Brady, responsable de l’organisation du scrutin. Liz Truss, 47 ans, est ensuite montée sur l’estrade : «Merci Graham ! C’est un honneur d’être élue à la tête du Parti conservateur et unioniste», a-t-elle déclaré.

Elle s’est imposée face à Rishi Sunak en recueillant 57% des voix, contre 43% pour son rival.

Les défis de la Première ministre

Après Margaret Thatcher et Theresa May, l'ancienne ministre des Affaires étrangères devient donc la troisième femme à diriger un gouvernement au Royaume-Uni.

Consciente des défis qui se présentent à elle, Liz Truss a promis juste après sa victoire de présenter «un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître notre économie».

«Je m'attaquerai à la crise énergétique en m'occupant des factures d'énergie des gens, mais aussi en m'occupant des difficultés à long terme d'approvisionnement en énergie», a-t-elle ajouté, promettant une «grande victoire» à son parti lors des législatives prévues en 2024.

Avant cette importante échéance, où le parti Travailliste va tenter de reprendre le pouvoir -perdu depuis 2010-, Liz Truss sera intronisée ce mardi devant la reine Elizabeth II, depuis Balmoral en Ecosse, après la remise de démission de Boris Johnson.

Elle sera alors la 15e cheffe de gouvernement des 70 ans de règne de la monarque. L’ancienne ministre des Affaires étrangères rentrera à Londres pour prononcer son premier discours devant le 10, Downing Street et former son gouvernement.

Liz Truss va entrer à Downing Street dans un contexte économique et social explosif, marqué par une inflation qui dépasse les 10% et une hausse exorbitante des factures d'énergie qui étrangle familles, entreprises et services publics.