Le nombre de suicides en baisse au cours des confinements de 2020

D’après le 5e rapport annuel de l’Observatoire national du suicide, qui se base notamment sur des chiffres rapportés par des psychiatres, les décès par suicide ont diminué durant les confinements.

Les décès par suicide dans la population générale ont baissé de 20 % et 8 % durant les deux confinements de 2020 par rapport aux années précédentes. Même son de cloche en ce qui concerne les séjours courts dans les hôpitaux, afin de soigner les auto-blessures, où il y a eu 10 % de cas en moins par rapport à l’année 2017-2018.

Comme l’indique le 5e rapport annuel de l’Observatoire national du suicide, entre les mois de janvier 2020 et la fin du mois de mars 2021, près de 11.000 décès liés à des suicides ont été enregistrés en France, dont 75 % des cas concernent des hommes.

Les contraintes familiales et économiques sont parfois à l’origine des fortes disparités quant au suicide : le nombre d'actes reste plus élevé chez les foyers les plus modestes. Les femmes ne sont également pas épargnées, notamment celles âgées entre 15 et 19 ans, en ce qui concerne les blessures infligées à soi-même.

la pandémie, une éPReuve collective pour tous

Ces chiffres, qui doivent encore être consolidés, correspondent aux données «recueillies dans d'autres pays de niveau économique similaire», et suggèrent que les confinements «ont pu atténuer ponctuellement le risque suicidaire» grâce au «sentiment de partage d’une épreuve collective» ou encore en raison de la «surveillance accrue par les proches».

Toutefois, cette baisse ne s'est pas poursuivie hors confinement car «le nombre global de décès par suicide, leur répartition selon l’âge ou le lieu du décès» entre début janvier 2020 et fin mars 2021 «ne paraissent pas avoir été affectés par la pandémie», poursuit l'ONS.