Royaume-Uni : Boris Johnson assure Liz Truss de son «soutien le plus fervent»

Aucune ambiguïté. Avant de s’envoler pour Balmoral (Ecosse) où il devait présenter officiellement sa démission à la reine Elizabeth II, le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a promis mardi d’apporter son «fervent soutien» à Liz Truss, qui va lui succéder.

Boris Johnson a notamment appelé à soutenir son successeur ainsi que son gouvernement. «J'offrirai à ce gouvernement mon soutien le plus fervent, (…) je soutiendrai Liz Truss et son gouvernement à chaque étape», a indiqué Boris Johnson. Une intervention bienvenue alors que la nomination de Liz Truss n’a pas fait l’unanimité chez les Tories, certains lui préférant un Rishi Sunak plus nuancé dans ses prises de position.

«C'est fini, les amis»

L’ancien maire de Londres, connu pour son excentricité, s’est exprimé en début de matinée devant la résidence des Premiers ministres dans un discours très bref. «C’est fini, les amis», a déclaré Boris Johnson.

Le fantasque homme politique s'est comparé à une «fusée ayant accompli sa mission et qui va à présent revenir doucement dans l'atmosphère et tomber de manière invisible dans quelque obscur coin du Pacifique». Une mission en tant que Premier ministre, qui a connu quelques épisodes houleux, mais qu’il a qualifié de «meilleur job au monde».

De son côté, la nouvelle Première ministre s’était déjà adressée à Boris Johnson à l’annonce des résultats, dimanche 4 septembre, en lui rendant hommage. «Boris, tu as réussi le Brexit, tu as écrasé Jeremy Corbyn, tu as déployé le vaccin anti-Covid et tu as tenu tête» au président russe Vladimir Poutine après l'invasion de l'Ukraine, avait-t-elle énuméré.