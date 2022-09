Royaume-Uni : un jeu de télévision propose de gagner 4 mois de factures d’électricité

En Angleterre, le participant d’un jeu télévisé a remporté le paiement de ses factures d’électricité au lieu des lots proposés habituellement.

Un gain pas comme les autres. Le participant de l’émission «This Morning», une des matinales les plus suivies du Royaume-Uni, s'est vu proposer de remporter jusqu’à 3.000 livres, l’équivalent de 3.500 euros, ou bien le paiement de 4 mois de factures énergétiques.

Si la proposition de payer les factures d’énergie a choqué le pays, le grand gagnant n’a lui pas hésité à prendre ce gain, symbole de «soulagement» pour ce dernier.

#ThisMorning has turned completely dystopian and Black Mirror by offering to pay energy bills as a competition prize. pic.twitter.com/hs1DD6NXbo

— Scott Bryan (@scottygb) September 5, 2022