Etats-Unis : le président Joe Biden reçoit Barack et Michelle Obama pour accrocher leurs portraits officiels à la Maison blanche

Barack Obama et son épouse Michelle Obama sont attendus ce mercredi à la Maison blanche, reçus par le président Joe Biden pour une cérémonie au cours de laquelle seront dévoilés les portraits officiels de l’ancien président et de l’ancienne Première dame.

C’est une tradition à la Maison blanche. Ce mercredi, Joe Biden doit recevoir Barack Obama, le 44e président des Etats-Unis, ainsi que son épouse Michelle Obama, pour dévoiler leurs portraits officiels qui seront exposés dans la résidence présidentielle.

Cette visite marque également la première visite de Michelle Obama à la Maison blanche depuis janvier 2017, lorsque son mari à quitter la présidence. Barack Obama n’est quant à lui retourné qu'une fois à la Maison blanche, en avril dernier, pour aborder le sujet de l’accès à la santé avec l’actuel président.

Si la cérémonie de présentation des portraits officiels a pris plusieurs formes au cours de l’histoire, elle est aujourd’hui un rendez-vous qui transcende les politiques partisanes, puisque c’est en général le président en exercice qui convie son prédécesseur à la cérémonie. La première fois qu’un ancien président et son épouse ont été invités à la Maison blanche pour cet événement remonte à 1978. Jimmy et Rosalynn Carter avaient alors invité Gerald R. Ford et Betty Ford. Depuis, Bill Clinton l'a fait pour George H.W. Bush, George W. Bush pour Bill Clinton et Obama pour George W. Bush.

