Vietnam : au moins 32 morts dans l’incendie d’un karaoké

Un incendie s’est déclaré ce mardi soir dans un karaoké à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Au moins 31 personnes sont décédées dans le sinistre, qui a également fait une dizaine de blessés.

Un véritable drame. 32 personnes sont décédées ce mardi dans l’incendie d’un karaoké à Hô Chi Minh-Ville au Vietnam. Le feu a brûlé le 2e et le 3e étage de l’établissement «An Phu», qui en comporte quatre au total, avec plus de trente salles de karaoké. Les clients et le personnel se sont retrouvés pris au piège par les flammes, dans des salles remplies de matériel inflammable.

Une soixantaine de personnes se trouvaient dans l'établissement au moment du drame, selon un communiqué du ministère vietnamien de la Sécurité publique, rapporte Reuters. «Beaucoup de personnes se sont échappées par l'entrée principale, mais beaucoup d'autres ont sauté (depuis les balcons, ndrl), se cassant les jambes et les mains», a déclaré un témoin au site d'information VNExpress.

«Nous sommes toujours à la recherche de plus de victimes, mais le bilan s'élève désormais à 32 morts», a déclaré à l'AFP Mai Hung Dung, un responsable de la province de Binh Duong.

Les causes de l’incendie sont encore inconnues et font l’objet d’une enquête. Selon la presse d’Etat, la police locale a assuré que les mesures de prévention contre l'incendie dans le bâtiment avaient été contrôlées avant l'accident. Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a ordonné ce mercredi que tous les lieux à risque, comme les bars à karaoké, très populaires dans le pays, soient inspectés pour éviter tout risque d’incendie.

Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier au Vietnam depuis celui d'un immeuble résidentiel à Hô Chi Minh-Ville en 2018 qui avait fait 13 morts.