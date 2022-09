Elizabeth II : opération «London Bridge», ce qui est prévu en cas de décès de la Reine

Alors que l’état de santé de la Reine Elizabeth II est jugé «préoccupant» par ses médecins, une opération, longtemps tenue secrète et baptisée London Bridge, est déjà prévue pour l’annonce de la mort de «Sa Majesté». Cette opération dure environ dix jours.

«London Bridge is down», ces mots seront le funeste signal que la reine Elizabeth II a quitté ce monde. Alors que ses médecins ont jugé, ce jeudi 8 septembre, son état «préoccupant», au point de recommander qu’elle «soit placée sous surveillance médicale» au château de Balmoral en Ecosse, le Palais de Buckingham a déjà tout programmé en cas de décès de la monarque. Et ce à travers l’opération «London Bridge» qui doit durer dix jours.

Celle-ci commencera par un appel téléphonique sur une ligne sécurisée que passera Sir Christophe Geidt, secrétaire privé de la Reine, à Liz Truss, Première ministre britannique. Cette dernière avertira, par la suite, le ministre des Affaires étrangères qui se chargera de prévenir les pays du Commonwealth qui dépendent de la Couronne.

Opérations «Spring Tide», «Unicorn», «Overstudy»…

Dès que la mort de la reine sera confirmée, le Royaume-Uni lancera le «Spring Tide» et c’est le Prince Charles qui deviendra le nouveau monarque du Royaume-Uni. Par conséquent, son épouse, Camille Parker-Bowles, deviendra la nouvelle Reine d’Angleterre. Le soir-même, alors qu’il est actuellement en Ecosse auprès de sa mère, Charles s’adressera à la nation et devra se rendre au pays de Galles et en Irlande afin de se réunir avec ses sujets le jour suivant.

Par ailleurs, le Prince William deviendra le prétendant au trône et prendra le titre de Prince de Galles. Son épouse, Kate Middleton, deviendra la Princesse de Galles.

Le surlendemain du décès de la Queen, la dépouille de la Reine sera transportée au Buckingham Palace où elle sera accueillie par Liz Truss et son cabinet et sera placée dans la salle du trône du palais royal.

Si son décès survient à Balmoral, deux opérations sont possibles. La première : il s’agit de l’opération baptisée «Unicorn» permettant au cercueil d’être transporté par train. La deuxième opération, nommée «Overstudy», nécessite le transport de la dépouille de la Reine par avion.

Au quatrième jour, lors de l’opération «Lion», le cercueil sera transporté à Westminster Hall, siège du Parlement britannique, où le corps de «Sa Majesté» sera exposé 23h par jour pendant quatre jours.

Neuf jours après le décès d’Elizabeth II, ses funérailles se tiendront à l’Abbaye de Westminster, où l’office funéraire sera dirigé par l’Archevêque de Canterbury James Welby.

Londres rendra hommage à sa Reine

Le jour des funérailles de la Reine, les magasins fermeront leurs portes. Les cloches de Big Ben retentiront à 9h du matin et seront étouffées par des coussins de cuir. Le Palais de Buckingham prévoit aussi d’installer des grands écrans dans la ville de Londres.

L’arrivée du cercueil dans l’abbaye est prévue pour 11h. Plus de 2.000 personnes seront présentes aux funérailles.

Ce jour-là, les bus s’arrêteront et le silence sera complet. Suite à la cérémonie, une procession accompagnera le cercueil sur The Mall, célèbre avenue londonienne, une dernière fois. Le corps de la reine Elizabeth II reposera ensuite à jamais dans le château de Windsor.

«Les employeurs ne seront pas obligés d'accorder un jour de congé à leur personnel, mais ce sera un jour de deuil national et deux minutes de silence seront observées dans toute la Grande-Bretagne», explique le média Mirror.

La mort d’Elizabeth II entraînera également le changement de l’hymne national britannique ainsi que l’impression d’une nouvelle monnaie portant les images de Charles III (s'il choisit ce nom).

A noter également que si la mort de cette dernière devait se produire pendant la nuit, elle sera annoncée le lendemain à 8h du matin. Un avis de couleur noire sera affiché sur les portes du Palais de Buckingham et le drapeau «Union Jack» sera mis en berne tout le long du centre londonien du pouvoir politique Whitehall.

Les réseaux sociaux ainsi que les sites internet de la Couronne seront mis à jour avec une bannière noire. Les pilotes de ligne doivent également partager la nouvelle avec leurs passagers.