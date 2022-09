Mort d'Elizabeth II : pluie d'hommages à travers le monde

La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre. Après l’annonce de sa mort, Emmanuel Macron a présenté ses condoléances à la famille royale et au peuple britannique.

La souveraine n’est plus parmi nous. Ce jeudi 8 septembre, la reine Elizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans dans sa résidence à Balmoral en Écosse. Depuis l’annonce de sa mort, les réactions internationales se multiplient.

Sur Twitter, Emmanuel Macron a rendu hommage à «une amie de la France». «Sa Majesté la reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle», a écrit le président de la République.

Dès sa prise de parole, la Première ministre britannique Liz Truss a affirmé que «La reine Elizabeth II était le rocher sur lequel le Royaume-Uni moderne s'est construit. Notre pays a grandi et prospéré sous son règne».

«Nous sommes aujourd'hui une nation moderne, prospère et dynamique. Contre vents et marées, la reine Elizabeth II nous a apporté la stabilité et la force dont nous avions besoin. Elle était l'esprit même du Royaume-Uni et cet esprit perdurera. Elle a été le monarque qui a régné le plus longtemps. C'est une réussite extraordinaire que d'avoir régné avec autant de dignité et de grâce pendant 70 ans.Sa vie de service s'est étendue au-delà de la plupart de nos souvenirs. En retour, elle a été aimée et admirée par les citoyens du Royaume-Uni et du monde entier», a-t-elle ajouté.

«Au début de cette semaine, à 96 ans, elle est restée déterminée à remplir ses fonctions en me nommant comme son 15e Premier ministre (…) C'est un jour de grande perte, mais la Reine Elizabeth II laisse un grand héritage. Aujourd'hui, la Couronne passe comme elle l'a fait pendant plus de mille ans à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État : Sa Majesté le Roi Charles III», a-t-elle poursuivi.

Le Pape François a adressé ses prières pour la défunte Elizabeth II et le nouveau roi Charles III. «Je me joins volontiers à tous ceux qui pleurent sa disparition en priant pour le repos éternel de la Reine, et en rendant hommage à sa vie de service ininterrompu pour le bien de la Nation et du Commonwealth, à son exemple de dévouement au devoir, à son témoignage inébranlable de foi en Jésus-Christ et à sa ferme espérance en ses promesses», a écrit le Pape François dans un télégramme paru dans la soirée du jeudi 8 septembre.

«J'assure Votre Majesté de mes prières pour que le Dieu tout-puissant vous soutienne de sa grâce indéfectible alors que vous assumez maintenant vos hautes responsabilités de Roi. Sur vous et sur tous ceux qui chérissent la mémoire de votre défunte mère, j'invoque une abondance de bénédictions divines comme gage de réconfort et de force dans le Seigneur», a-t-il ajouté.

«Nous avons perdu la personne dont la loyauté inébranlable, le service et l'humilité nous ont aidés à donner un sens à ce que nous sommes au cours de décennies de changements extraordinaires dans notre monde, notre nation et notre société», a indiqué l'archevêque.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a salué «la grâce, la dignité et le dévouement de la reine» en évoquant une «présence rassurante pendant des décennies de changements de grand ampleur».

Du côté de l’Irlande, le président Michael D. Higgins a salué la mémoire d’«une amie remarquable» de son pays.

«Au moment où nous offrons nos condoléances à tous nos voisins au Royaume-Uni, à la suite de la mort d'une remarquable amie de l'Irlande, nous nous rappelons du rôle joué par la reine Elizabeth dans la longue amitié» entre les deux pays à l'histoire tourmentée, a affirmé le président irlandais.

Le président américain Joe Biden a estimé, dans un communiqué, que la reine défunte était «plus qu’une monarque et incarnait une époque» estimant qu’elle a «contribué à rendre spéciale la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis». Le locataire de la Maison Blanche s’est dit «impatient de poursuivre une étroite relation d’amitié avec le roi et la reine consort».

Olaf Scholz a salué «son engagement en faveur de la réconciliation germano-britannique».

La Première ministre Élisabeth Borne a aussi adressé ses condoléances à la famille royale et au peuple britannique.



«Elizabeth II fut le témoin d'un siècle d’espoirs et d’épreuves. Elle a été et restera un modèle de courage et un repère pour plusieurs générations. Ce soir, les Français aussi sont en deuil», a écrit la Première ministre.

L'ex-candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, a salué le «patriotisme», le «respect des traditions et de l'identité britannique» de la reine Elizabeth II.

La députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen, a exprimé sa solidarité avec le peuple britannique après le décès de «l’une des figures les plus emblématiques et les aimés de l’histoire de son pays et de notre continent».

L'archevêque de Canterbury, chef spirituel de l'Eglise anglicane, a, quant à lui, affirmé dans un communiqué joindre ses «prières au roi et à la famille royale» après la mort d'Elizabeth II.

«Elle était la plus ancienne chef d'État au monde et l'une des personnalités les plus respectées au monde. J'offre mes sincères condoléances à la famille royale et au peuple britannique», a écrit Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Charles Michel, président du Conseil européen a déclaré que «nos pensées vont à la famille royale et à tous ceux qui pleurent la reine Elizabeth II au Royaume-Uni et dans le monde. Autrefois appelée Elizabeth l'Inébranlable, elle n'a jamais manqué de nous montrer l'importance des valeurs durables dans un monde moderne avec son service et son engagement», a déclaré

Le décès de la reine est un «moment profondément triste pour le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde entier» selon Nicola Sturgeon, première ministre écossaise. «La mort de Sa Majesté la reine Elizabeth est un moment profondément triste pour le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde. Sa vie en a été une de dévouement et de service extraordinaires. Au nom du peuple écossais, je transmets mes plus sincères condoléances au roi et à la famille royale», a-t-elle écrit.

Jens Stoltenberg, président de l’OTAN, s’est dit «profondément attristé par le décès de Sa Majesté». «Pendant plus de 70 ans, elle a incarné un leadership et un service public désintéressés», a-t-il écrit sur Twitter.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également réagi au décès de la reine Elizabeth II. «C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Au nom du peuple ukrainien, nous adressons nos sincères condoléances à la famille royale, à l’ensemble du Royaume-Uni et au Commonwealth pour cette perte irréparable. Nos pensées et prières sont avec vous», a déclaré le président ukrainien.

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a salué Elizabeth II comme une «dirigeante unique qui symbolisait la dévotion et l’amour pour sa patrie».

«Au nom du gouvernement d'Israël et des citoyens israéliens, j'adresse mes condoléances à la famille royale et aux citoyens du Royaume-Uni après le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II», a-t-il tweeté.