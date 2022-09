Mort d'Elizabeth II : son histoire particulière avec la France

La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi 8 spetmebre à l'âge de 96 ans, comme l'a annoncé le palais de Buckingham. La popularité de «Sa Majesté» dépassait les frontières, et la doyenne des souverains n’hésitait pas à rappeler son affection pour la France.

La dernière visite d’Elizabeth II en France remonte au 8 juin 2014. Ce jour-là, la reine Elizabeth II avait brillé par son français parfait lors d’un discours au côté de François Hollande, alors président de la République, à l'occasion des commémorations du Débarquement.

«Je me rappelle du plaisir que j’ai eu à découvrir ce beau pays et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français», avait-t-elle déclaré.

En effet, d'après le site Monarchie Britannique, la souveraine de 96 ans avait découvert la France pour la première fois lors d’une visite datant du 14 mai 1948. Ce jour-là, alors qu’elle était encore princesse et enceinte du prince Charles, Elizabeth II et Philip avaient rencontré pour la première fois le président Vincent Auriol, dans le but de confirmer les liens diplomatiques entre la France et le Royaume-Uni, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

À l’âge de 31 ans, Elizabeth II avait effectué sa première visite d’État officielle en France en tant que souveraine, cinq ans après être montée sur le trône de Grande-Bretagne, soit le 8 avril 1957, où elle avait rencontré René Coty. Viendra ensuite le temps du Général de Gaulle, en 1960.

Il fallait attendre environ 20 ans pour que la reine d’Angleterre traverse la Manche pour sa seconde visite d’État en France, en mai 1972, au moment où le Royaume-Uni était sur le point d’entrer dans l’Union européenne. Le but de cette visite était de renforcer l’alliance franco-britannique.

Au total, Elizabeth II a connu huit chefs d’État français.

Des vacances privées françaises

Au cours de sa vie, Elizabeth II a choisi à plusieurs reprises la France comme destination pour ses vacances. En mai 1976, la reine d’Angleterre s’était offerte trois jours en Normandie pour visiter les principaux haras de la région comme le haras national du Pin, du Mesnil ou encore de Meautry.

Elle avait également passé ses nuits au château de Sassy, près d’Alençon. Trois ans plus tard, la Reine était de retour dans l’Hexagone dans le cadre des vacances privées. Durant celles-ci, Elizabeth II s’était rendue dans l’ancien domaine de chasse de François Ier Chambord avant d’emprunter le chemin du château de Chenonceau, guidée par Madame Giscard d’Estaing.

Vient ensuite le tour de la Bourgogne, qui avait accueilli la souveraine. La reine avait visité le château d’Époisses, les hospices de Beaune et la basilique de Vézelay.