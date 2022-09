Charles III : discours, proclamation officielle... Ce qui attend le roi dans les prochaines heures

Au lendemain de l’annonce de la mort de la reine Elizabeth II, son fils et successeur va animer une longue journée protocolaire ce vendredi 9 septembre. Des heures marquées par le recueillement et les hommages, avant un discours officiel prononcé par Charles III dans la soirée et sa proclamation officielle comme roi ce samedi.

Un protocole bien rodé au Royaume-Uni pour la succession d’Elizabeth II. Alors que la nouvelle du décès de la reine a secoué le monde entier ce jeudi, la famille royale a déjà dévoilé le calendrier détaillé de son successeur, le roi Charles III, pour ce week-end.

Après avoir quitté le château de Balmoral peu après 12h ce vendredi, le nouveau roi devait arriver peu après 13h à l’aéroport international d’Aberdeen (Ecosse). Ce dernier devrait ensuite se rendre à la base anglaise de la Royal Air Force dénommée RAF Norholt vers 14h30 avant de rejoindre le palais de Buckingham vers 15h.

Dès 13h, une salve aux canons à la tour de Londres (Angleterre) a été organisée afin de rendre hommage à la défunte reine. A la même heure, les cloches des églises et cathédrales principales du pays ont retenti, notamment à l’abbaye de Westminster, au château de Windsor et à la cathédrale Saint-Paul.

Entre 13h et 15h ce vendredi, les députés britanniques seront invités à rendre hommage à leur tour à Elizabeth II à la Chambre des communes. A 19h, une nouvelle salutation au canon dans les parcs royaux et certaines propriétés royales sera organisée.

Le roi Charles III doit rencontrer la Première ministre Liz Truss ce vendredi après-midi, avant de prononcer une allocution à la cathédrale Saint-Paul à partir de 18h. Le nouveau monarque doit également lire un discours télévisé vers 19h, d’une durée de deux minutes. Enfin, un service de prières sera organisé dès 20h ce vendredi à la cathédrale Saint-Paul.

Une proclamation officielle ce samedi matin

Le palais de Buckingham a confirmé ce vendredi la proclamation officielle de Charles III le lendemain samedi dans la matinée au Palais Saint-James, résidence administrative officielle de la Couronne. La cérémonie aura lieu devant l’Assession Council, un organe cérémoniel spécifique composé de hauts députés, de hauts fonctionnaires, de hauts commissaires du Commonwealth et du maire de la capitale britannique, Sadiq Khan.

A cette occasion, Penny Mordaunt, la présidente du Privy Council, le très honorable Conseil privé de Sa Majesté, réuni exceptionnellement ce samedi, prononcera une proclamation à haute voix pour annoncer la mort de la reine. Dans les faits, il s’agit traditionnellement de réciter des prières pour rendre hommage à la reine et encourager son successeur. La nouvelle Première ministre Liz Truss, ainsi que le Lors chancelier Brandon Lewis et l’archevêque de Canterburry Justin Welby, devront ensuite signer la proclamation établie.

Charles III devra ensuite assister à une seconde cérémonie avec les mêmes invités afin d’y faire une déclaration solennelle et de prêter serment pour préserver l’Église d’Ecosse. Il sera alors officiellement proclamé roi, avant un couronnement prévu dans les mois à venir.