Mort d'Elizabeth II : Emmanuel Macron rend hommage à la reine dans un discours en anglais

Dans une vidéo dans laquelle il s'exprime en anglais, Emmanuel Macron a rendu hommage à la reine Elizabeth II, ce vendredi 9 septembre. Le président français a, par ailleurs, signé le registre de condoléances pour la souveraine défunte à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris.

«Pour vous, c'était votre reine, pour nous c'était LA reine». C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a rendu hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral en Ecosse, déclenchant une vague d'émotions dans le monde.

«Sa mort laisse en nous un sentiment de vide», a-t-il dit dans une vidéo en anglais postée sur Twitter ce vendredi 9 septembre. «C'est avec beaucoup de tristesse que le peuple français a appris la mort de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Sa sagesse et son empathie nous ont aidés à tracer une voie au milieu des aléas de l'Histoire des soixante-dix dernières années», a poursuivi le président français dans son message.

«Nous avons apprécié son affection toute particulière pour la France. Elizabeth II maîtrisait notre langue, aimait notre culture et touchait nos coeurs. Depuis son couronnement, elle a connu et s'est entretenue avec tous nos présidents», a-t-il relevé. «Avec elle, la France et le Royaume-Uni partageaient non seulement une 'entente cordiale', mais un partenariat loyal, sincère et chaleureux (...) Elle sera toujours avec nous. Nous commémorerons et perpétuerons les valeurs qu'elle n’a jamais cessé d'incarner et de promouvoir : la force morale de la démocratie et de la liberté», a affirmé Emmanuel Macron.

Une «reine de courage et de vaillance»

Le président français a ensuite salué une «reine de vaillance» dans le registre de condoléances pour la souveraine défunte à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris.

«Ici, à Paris qu'elle aimait tant, comme partout en France, le chagrin de nos compatriotes est immense», a-t-il écrit. «Pendant soixante-dix ans, Elisabeth II a été une Reine de courage et de vaillance, amie de la France. Nous sommes à vos côtés», a-t-il ajouté, au côté de l'ambassadrice Menna Rawlings. Le chef de l'Etat, vêtu d'un costume noir, a ensuite déposé une rose devant un portrait de la reine avant de s'incliner.

Pendant 70 ans, Elizabeth II a été une Reine de courage et de vaillance, amie de la France. Citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth, nous sommes à vos côtés. pic.twitter.com/Ju51bPoy0T — Élysée (@Elysee) September 9, 2022

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadrice a remercié le président Emmanuel Macron pour son «hommage émouvant, son empathie et son respect». Elle a salué «la plus grande diplomate» du Royaume-Uni et rappelé son «amour pour la France», le pays qu'elle avait le plus visité en Europe.

«Elle a été une constante dans nos vies et dans celle de millions de personnes (..) Elle a incarné ce que c'était d'être Britannique et a donné à sa Nation un leadership ferme, du courage, de la joie et quand il le fallait de l'espoir», a-t-elle dit. «Elle était le calme dans notre tempête», a-t-elle ajouté en évoquant l'histoire de la relation franco-britannique.