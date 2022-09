Mort d’Elizabeth II : la minute de silence sifflée lors d’un match de Ligue Europa Conference

Une minute de silence a été observée en mémoire de la défunte souveraine jeudi 8 septembre, à l’occasion d’un match de football à Édimbourg (Ecosse). Le moment de recueillement a toutefois été gâché par des hués et des sifflets de supporters.

L’annonce est tombée pendant le match. Alors que les Hearts d’Édimbourg affrontaient les Turques de Basaksehir en Ecosse lors d’une rencontre de la Ligue Europa Conference jeudi soir, une triste nouvelle s’abattait sur le Royaume-Uni : la disparition de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans. Après la mi-temps, une minute de silence en hommage à Sa Majesté a ainsi été observée par les équipes et l’ensemble du stade.

Néanmoins, le moment de commémoration a rapidement été gâché par des supporters agités. D’après le Daily Mail, des spectateurs se sont mis à crier des obscénités avant de siffler et de huer pendant l’hommage. Ces réactions n’ont pas manquer de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux.

«Comment des adultes peuvent-ils ne pas se taire pour une veille dame qui a rendu un service pendant 70 ans», s’est exclamé sur Twitter l’un d’eux. Le club écossais «Heart of Midlothian déshonore la monarchie et ce pays», a estimé un autre.

By the club? What you talking about! How can grown men/woman not stay silent for an old lady who has done a service for 70 years! Some fans need to look at there self and look up heart of Midlothian history — David brydon (@Dave_brydon27) September 8, 2022

Atmosphere utterly tragic. Team stinking. The club embarrassed live on national tv because some people can’t shut up for 60 seconds regardless of their beliefs. Horrible night for Heart of Midlothian

— Neil Hunter (@huntero1874) September 8, 2022

Heart of midlothian are disgracing the monarchy and this country — Ben-Jelloun (@Slenj1875) September 8, 2022

People shouting abuse…





People singing Rule Britannia…





People singing God save the queen…





Whatever your beliefs, is it so hard to keep your mouth closed, just for the sake of human decency…





Dismal night for Heart of Midlothian football club — Hearts Supporters (@heartsfc74) September 8, 2022

«Certaines personnes ont hué, d'autres ont juré et lancé des obscénités, d'autres ont tenté de respecter la minute de silence. D'autres encore ont chanté God Save The Queen», a par ailleurs confié un supporter au média britannique.

La mémoire de la reine a également été mise à mal en marge d’un autre match de Ligue Europa Conference, opposant le club irlandais Shamrock Rovers au club suédois Djugarden jeudi. Des chants ironiques et railleurs au sujet d’Elizabeth II, auraient raisonné dans les gradins.