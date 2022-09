Mort d'Elizabeth II : les liens qui unissaient la reine et Nelson Mandela

Nelson Mandela et la reine Elizabeth II s'appelaient par leurs prénoms, un rare privilège, rapporte vendredi 9 septembre, la fondation du héros de la lutte contre l'apartheid, partageant des anecdotes sur leur complicité dans un communiqué.

Une entente sincère et un profond respect mutuel. Dans un communiqué publié, vendredi 9 septembre, la fondation Nelson Mandela a rappelé les liens qui unissaient le héros de la lutte contre l'apartheid et la Reine Elizabeth II.

Du vivant de Nelson Mandela, qui avait passé vingt-sept ans en prison avant de devenir le premier président de la jeune démocratie sud-africaine libérée de ses lois racistes, les échanges entre ces deux grandes figures étaient chaleureux, retrace la fondation.

«Ils se parlaient fréquemment au téléphone, s'appelant par leurs prénoms respectifs en signe de respect mutuel et d'affection», précise ce communiqué publié au lendemain du décès de la monarque britannique à 96 ans.

We have been deeply saddened to hear that Queen Elizabeth II has passed away. We send heartfelt condolences to the Royal Family and to all those who regarded her as their Queen. She served her country tirelessly, consistently and with great dignity.





