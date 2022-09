Mort d’Elizabeth II : pourquoi la reine portait-elle souvent des couleurs vives ?

Lors de ses sorties publiques, la reine Elizabeth II, décédée ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans, apparaissait souvent vêtue d’un ensemble coloré. Un style vestimentaire unique qui obéissait à une règle pragmatique.

Une garde-robe haute en couleurs. Tout au long de son règne, la reine Elizabeth II, qui s’est éteinte à l’âge de 96 ans ce jeudi 8 septembre, a fait honneur à presque toutes les teintes du nuancier.

On se souvient par exemple de son ensemble rose, qu'elle avait arboré le 15 octobre 2020, pour sa première apparition après 7 mois de confinement à Windsor, de son tailleur jaune poussin, porté le 1er décembre 2016 pour visiter le Goodenough College à Londres, ou encore de sa robe bleue pour son discours d'ouverture du Parlement britannique, en juin 2017.

être vue de tous

Mais pourquoi la souveraine était-elle si attachée aux couleurs vives ? Comme l’explique Thomas Pernette, spécialiste des têtes couronnées et de l’histoire des monarchies européennes, les tailleurs colorés étaient pour elle «un uniforme royal», soulignant que ce dress code pimpant reconnaissable entre tous était avant tout un moyen d’être vue et reconnue.

«La reine avait conscience qu’elle devait être vue de tous. Un des philosophies d’Elizabeth II était de dire : ‘Je dois être vue pour être crue’», affirme l’auteur du beau livre «Les chapeaux de la couronne» (éd. EPA). De plus, Sa Majesté était de petite taille (1m62), donc «les couleurs vives étaient pour elle un moyen d’être remarquée de loin et de tous au milieu de la foule».

Une fois veuve, la reine Victoria, l’arrière-arrière-grand-mère d’Elizabeth II, s’était retirée au Château de Windsor et n’apparaissait plus publiquement, rappelle Thomas Pernette. Et à l’époque, «cela avait été très critiqué car un monarque constitutionnel, dont la mission est de représenter, doit être vu». Symbole de la nation, «un souverain doit être en représentation constante. C’est l’essence de la Monarchie».