Inondations au Pakistan : le chef de l’ONU dit n’avoir «jamais vu une catastrophe climatique de cette ampleur»

Après les récentes inondations survenues au Pakistan, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s’est rendu sur place. Samedi, au deuxième jour de sa visite, Il a alerté sur la situation climatique et a dénoncé les conséquences subies par les pays en développement.

Un appel mondial. Depuis la fin du mois d’août, le Pakistan tente de faire face à la catastrophe naturelle dont il a été victime. Après avoir subi une mousson hors du commun provoquant des inondations qui ont ravagé un tiers du pays, le chef de l’ONU Antonio Guterres s’est rendu sur place ce vendredi, et n’a pu que constater les importants dégâts.

Samedi, il a témoigné avoir «vu de nombreux désastres humanitaires dans le monde, mais n’avoir jamais vu de carnage climatique de cette ampleur». Sous le choc, il a déclaré lors d’une conférence de presse donnée dans la ville portuaire de Karachi : «Je n’ai simplement pas de mots pour décrire ce que j’ai vu aujourd’hui».

Pakistan and other developing countries are paying a horrific price for the intransigence of big emitters that continue to bet on fossil fuels.





From Islamabad, I am issuing a global appeal:





Stop the madness.





Invest in renewable energy now.





End the war with nature. pic.twitter.com/P0jtVikv1r

