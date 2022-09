Mort d’Elizabeth II : quel héritage pour Charles III ?

Avec le décès de sa mère, le nouveau roi Charles III n’a pas seulement hérité de son titre, mais également d’une importante fortune et de plusieurs propriétés.

En plus du titre de roi, Charles III, le fils d’Élizabeth II, décédée jeudi dernier, doit hériter de la fortune personnelle de sa mère, estimée à plusieurs centaines de millions d’euros. Si les souverains n’ont aucune obligation de divulguer leur fortune, le Sunday Times, dans sa Rich List 2022, a estimé celle de la reine Elizabeth II à 370 millions de livres, soit environ 427 millions d’euros.

Cette fortune comprend notamment le château de Balmoral, la résidence de vacances préférée de la défunte reine, qui y est décédée, ainsi que la résidence de Sandringham, qui sont toutes les deux estimées entre 50 et 100 millions de livres. La reine Élizabeth II possédait également d’importants portefeuilles d’actions, ainsi qu’une collection royale de timbres, des chevaux de course et des oeuvres d'art. À cela s’ajoute la fortune personnelle de Charles, qu’il possédait avant d’être nommé roi, estimée selon les tabloïds à environ 100 millions d’euros.

Cet héritage est à distinguer de la fortune de la couronne britannique, dont Charles III hérite et donc pourra jouir en tant que souverain, mais dont il ne peut pas disposer librement. La fortune de la couronne est estimée à plus de 40 milliards d’euros, et comprend notamment le palais de Buckingham et celui de Windsor, mais également les joyaux de la couronne, un immense patrimoine immobilier et de terrains, le plus important du Royaume-Uni, ainsi que les duchés de Cornouailles et de Lancaster.

Pas de frais de succession

Selon la tradition, le duché de Lancaster est le domaine privé du souverain britannique. Le duché appartement à la couronne, le roi ne peut pas, par exemple, vendre les terres qui y sont associées, mais il touche de l’argent qui provient du duché, comme des rentes immobilières, ce qui lui assure une source de revenus pendant son règne. Le système est le même pour le duché de Cornouailles. Selon le site officiel du Prince de Galles, Charles touchait environ 21 millions de livres par an lorsqu’il était encore prince. Le duché de Cornouailles revient quant à lui à l’héritier du trône, et donc désormais au Prince William.

À noter que le nouveau roi ne paie aucun frais de succession sur le patrimoine qu’il hérite de sa mère. En effet, les biens transmis d'un souverain, ou d'un consort d'un souverain, au monarque suivant, sont exonérés des droits de succession de 40 % qui s’appliquent en Grande-Bretagne. Un privilège qui permet à l'héritage de la couronne de ne pas disparaître au fil du temps.