Charles III : quand le roi s’agace à cause d’un stylo (vidéo)

Lors de sa visite en Irlande du Nord, le nouveau roi Charles III a été filmé alors qu’il faisait preuve d’un vif agacement en raison d’un problème de stylo.

Une séquence qui fait le tour des réseaux sociaux. En Irlande du Nord, alors qu’il signait un document sous l’œil des caméras, Charles III n’a pu retenir sa colère à cause... d’un stylo.

Le roi est d’abord apparu contrarié quand il s'est trompé de date. Puis, il a commencé à pester lorsque l’encre de son stylo a fui sur ses doigts. «Je déteste ça», a-t-il lancé à sa femme, Camilla, devenue reine consort.

«J’en ai assez de ces satanés stylos. Ils font ça à chaque fois», a poursuivi Charles III, s’essuyant les mains avec virulence et pestant tandis que son épouse signait à son tour.

Cette séquence savoureuse survient quelques jours après une autre scène du même ordre. Le 10 septembre dernier, alors qu’il était proclamé roi, au palais Saint James à Londres, Charles III avait déjà fait preuve d’impatience. Au moment de signer sa prestation de serment, il s’était montré agacé que ses assistants ne retirent pas rapidement des encriers présents sur le bureau.

"The servant must clear my desk for me. I can't be expected to move things." pic.twitter.com/0pZqY2Xopq

— Laura Kuenssberg Translator (@BBCLauraKT) September 10, 2022