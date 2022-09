Mort d'Elizabeth II : après le «scandale» de la Mercedes en Ecosse, le corbillard est désormais... une Jaguar

Après avoir été transporté à Londres mardi soir via un avion de la Royal Air Force, le cercueil de la reine Elizabeth II a transité dans un corbillard de marque Jaguar, d’aucuns diront plus digne d'un monarque britannique que la Mercedes qui avait opéré en Ecosse.

Un détail du protocole qui ne fera plus tiquer. Le tout dernier voyage de la reine Elizabeth II ne se fera finalement pas en Mercedes, mais en Jaguar. L’apparition du break Mercedes Classe E qui avait franchi les grilles de Balmoral ce dimanche 12 septembre 2022, pour se diriger vers Edimbourg (Ecosse) avait fait beaucoup parler, certains observateurs se demandant pourquoi le corbillard de la reine n’était pas de production britannique.

De nombreux internautes avaient fait part de leur étonnement, certains y voyant même un affront à la défunte. «N’y a-t-il donc pas quelque part dans notre pays un corbillard sur base Rolls-Royce, Bentley, Jaguar ou Land Rover ?», s’interrogeait notamment un certain Sir Uncle Jimmy.

Mais ce qui a été perçu comme un crime de lèse-majesté n'est plus que de l'histoire ancienne. Car c’est désormais Jaguar, constructeur britannique emblématique, qui assure le transport de la dépouille de la reine à Londres.

