Mort d'Elizabeth II : tout savoir sur le Commonwealth

Avec 56 Etats membres, le Commonwealth est un pilier puissant de l'influence britannique à travers le monde. Voici ce qu'il faut savoir sur cette organisation qui représente un tiers de la population mondiale.

En succédant à sa mère Elizabeth II, Charles III va régner sur le Royaume-Uni et devient le chef du Commonwealth. Cette association de nations regroupe 56 pays et se compose surtout d'anciennes colonies britanniques.

Le «Commonwealth britannique des nations» tire ses origines de la déclaration de Balfour, datant de 1926. Ce document fondateur proclame que le Royaume-Uni et ses anciennes colonies, les «dominions», sont égaux en statut. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud sont les premiers pays à en faire partie.

En 1949, naît le Commonwealth moderne. Avec la déclaration de Londres, les Républiques sont autorisées à devenir membres. Le terme «britannique» est abandonné.

Les Etats du Commonwealth sont réunis par des éléments communs (la langue, l'histoire, la culture) et partagent les mêmes valeurs telles que la démocratie, l'égalité, le développement durable et la protection de l’environnement.

Tous les pays membres reconnaissent le monarque britannique comme chef du Commonwealth.

Cependant, seulement quinze d'entre eux l'ont comme chef d'Etat à l'instar de l'Australie, du Canada, de l'Afrique du Sud ou des Bahamas. Représenté sur place par des gouverneurs, cela ne donne pour autant aucun pouvoir concret au monarque, en l'occurrence désormais Charles III.

Deux fois par an, les chefs de gouvernement des Etats du Commonwealth se réunissent. Principal organe de décision de cette organisation, les participants discutent de questions politiques, économiques et sociales.

De par leur histoire commune, les pays membres ne se considèrent pas comme des "étrangers". Par exemple, il n'y a pas d'échange d'ambassadeurs mais de "hauts-commissaires". Ils sont considérés comme représentants du gouvernement et non du chef d'Etat, comme le serait un ambassadeur.

Tous les quatre ans, une compétition, où les meilleurs sportifs des nations se rencontrent, est organisée.

