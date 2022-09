Mort d’Elizabeth II : une pétition réclame le retrait du titre de prince de Galles à William

Plus de 26.000 personnes ont signé une pétition pour supprimer le titre de Prince de Galles à William. Selon eux, cela constitue «une insulte au Pays de Galles» et cette distinction constitue «le symbole d'une oppression historique».

Un nouveau titre qui passe mal. Avec la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre dernier, Charles est directement devenu le nouveau roi du Royaume-Uni. Cette accession au trône lui a, alors, fait perdre son titre honorifique de prince de Galles qu’il occupait depuis 1958, ce titre revenant automatiquement à son fils William.

Cependant, d'un point de vue historique, le prince de Galles devrait être originaire du Pays de Galles ou avoir une attache réelle avec celui-ci. Or, les deux derniers titulaires de ce titre, soient William et son père Charles III, ne remplissaient pas ces conditions.

Cette anomalie a poussé plus de 26.000 personnes à signer une pétition publiée sur change.org demandant de mettre fin à ce titre «par respect» pour leur histoire.

«Le titre reste une insulte au Pays de Galles et constitue un symbole d'oppression historique. Le titre implique que le Pays de Galles est toujours une principauté, ce qui sape le statut du Pays de Galles en tant que nation et pays», a écrit le créateur de la pétition.

«En outre, le titre n'a absolument aucun rôle constitutionnel pour le Pays de Galles, qui est désormais un pays décentralisé doté d'un Parlement national. Ni le parlement gallois ni la population du pays de Galles n'ont été notifiés, et encore moins consultés sur cette décision controversée», a-t-il ajouté.

Charles, officiellement investi en 1969

Pour rappel, le titre de prince de Galles (en gallois : Tywysog Cymru) est utilisé historiquement par les princes gallois autochtones depuis le 14e siècle. Le dernier prince de Galles autochtone fut Llywelyn ap Gruffudd, tué en 1282 par le roi d’Angleterre Edouard 1er.

Sa tête fut ensuite exhibée dans les rues de la capitale anglaise et placée sur une pique de la Tour de Londres. Le frère de Llywelyn ap Gruffudd, Dafydd, fut la première personne de renom à être pendue, tirée et écartelée et sa tête fut placée à côté de celle de son frère.

Pour dompter le Pays de Galles, Edouard s'est lancé dans la construction frénétique de châteaux parmi lesquels Caernarfon, où son héritier, le futur Edouard II, est né en 1284.

Il a ensuite donné le titre de prince de Galles à son fils en 1301, et les souverains anglais ont perpétué cette tradition avec leurs héritiers.

En choisissant Caernarfon pour l'investiture de Charles en 1969, la reine Elizabeth II avait pris en soi une décision controversée.

Des manifestations avaient eu lieu autour du château, et des nationalistes avaient tenté de poser une bombe sur les voies ferrées empruntées par Charles vers la cérémonie.