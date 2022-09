Chine : un gratte-ciel ravagé par un impressionnant incendie (vidéos)

Pour une raison qui restait encore à déterminer quelques heures après les faits, un important incendie s'est déclaré vendredi dans un gratte-ciel de la grande ville de Changsha au centre de la Chine, a rapporté la télévision publique CCTV.

Des images impressionnantes. Les flammes ont ravagé, vendredi 16 septembre, un gratte-ciel de 218 mètres de haut dans le centre de la Chine lors d'un spectaculaire incendie.

Selon plusieurs médias chinois, le feu a pris dans bâtiment abritant des bureaux de l'opérateur China Telecom, à Changsha, une ville qui compte 10 millions d'habitants.

Telecom building in Changsha, Hunan went on fire





Apparently the paint on the outside caught on fire? The company says that everyone was evacuated safely and hope that's true pic.twitter.com/gxzpiKR22S

— 田里的猹 (@melonconsumer) September 16, 2022