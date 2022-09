Guerre en Ukraine : le groupe Wagner recrute des prisonniers pour grossir ses rangs (vidéo)

L'oligarque russe Evgueni Prigojine a été filmé en train de recruter des prisonniers pour le groupe Wagner, dans le but de combattre en Ukraine, aux côtés des forces de Vladimir Poutine.

Le groupe paramilitaire Wagner recrute. L'oligarque russe Evgueni Prigojine, réputé très proche du président Vladimir Poutine, a été filmé en train d'enrôler des prisonniers, dans un centre pénitentiaire à Iochkar-Ola (ville russe à l'Est de Moscou).

L'homme, qui se décrit lui-même comme étant le chef du groupe Wagner PMC, pointé du doigt pour ses interventions dans plusieurs conflits armés dans le monde, explique aux détenus qu'il pourront «en échange d'un service de six mois, être libres, et quitter la prison, à la suite de leur engagement pour rejoindre les forces russes».

PMC Wagner Group Evgeny Prigozhin is at a penal colony looking for new assault infantry to join his company. Refers to some of those who served 30 years in prison and died in battle as "heroes". pic.twitter.com/Gp3IOVHuAq

— Dmitri (@wartranslated) September 14, 2022