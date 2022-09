Italie : au moins 10 morts et 4 disparus dans de violentes intempéries

Dans la nuit de jeudi 15 à vendredi 16 septembre, au moins dix personnes ont trouvé la mort lors de violentes intempéries dans le centre de l'Italie. Quatre autres personnes, au minimum, étaient également portées disparues.

Un bilan qui pourrait empirer dans les prochaines heures. Au moins dix personnes sont mortes dans de violentes intempéries dans le centre de l'Italie dans la nuit de jeudi 15 à vendredi 16 septembre. Un précédent bilan officiel de la protection civile italienne faisait état de sept morts.

Par ailleurs, quatre autres personnes sont également portées disparues. Parmi elles, un enfant de 8 ans qui se trouvait avec sa mère dans la voiture. Cette dernière a été sauvée par les pompiers mais la force du courant de l'eau lui a emporté son enfant, selon l'agence AGI. Un autre enfant est lui aussi, introuvable.

La région la plus touchée est la province d'Ancône, port au bord de la mer Adriatique. L’Ombrie, région voisine a également été frappée par ces intempéries. Dans la province d'Ancône, de nombreuses zones se sont trouvées sans électricité et sans lignes téléphoniques. À noter que les écoles seront fermées ce vendredi dans les localités les plus touchées.

#Maltempo #Ancona, 180 #vigilidelfuoco al lavoro: salvate nella notte decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi.



Più di 150 gli interventi effettuati, 7 persone decedute e 3 risultano disperse.



Nel filmato il lavoro a #Senigallia (AN) #16settembre pic.twitter.com/9KuzHkkFGr — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 16, 2022

Selon le Corriere della Sera, environ 400 millimètres de pluie sont tombés jeudi soir en deux heures. Une quantité enregistrée généralement en six mois dans cette zone.

Des coulées de boue dévastatrices

Dans la ville de Senigallia, une vidéo des pompiers montre des secouristes dans des rues désertes, avec de l’eau allant jusqu’à la taille. Équipés d’un canot, ils se lancent à la recherche de personnes qui pourraient avoir besoin d’aide.

L'eau a également envahi les caves. Quant aux voitures, beaucoup d’entre elles ont été emportées par la force du courant et ensevelies sous des coulées de boue. Des chutes d'arbres et des éboulements de terre ont coupé de nombreuses routes locales, rendant plus difficile le travail des secouristes.

«Des dizaines de personnes qui s'étaient réfugiées sur les arbres et les toits des maisons ont été secourues», ont écrit les pompiers sur leur compte Twitter vendredi matin.

Des phénomènes de plus en plus récurrents

«Ça s'appelle crise climatique, pas intempéries», a réagi pour sa part sur Twitter la branche italienne de «Fridays for Future», le mouvement des jeunes pour le climat, tandis que le président de la Croix Rouge italienne Francesco Rocca s'est dit «préoccupé par la hausse de phénomènes climatiques extrêmes».

Une semaine avant les législatives du 25 septembre, de nombreux responsables politiques ont exprimé leur soutien à la région, dont Matteo Salvini, chef de la Ligue souverainiste et Enrico Letta, chef du Parti démocrate (PD, centre-gauche).

Le président de la région, Francesco Acquaroli, a pour sa part, indiqué avoir reçu des appels téléphoniques de solidarité de la part du président de la République, Sergio Mattarella et du chef du gouvernement Mario Draghi.