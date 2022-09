Mark David Chapman : le tueur de John Lennon essuie son 12e refus de remise en liberté

Le meurtrier de l'ancien Beatle John Lennon, Mark David Chapman, s'est vu refuser une 12e demande de remise en liberté et reste donc en prison aux Etats-Unis.

Qui ne tente rien n'a rien doit-il penser. Mark David Chapman, l’assassin de John Lennon, s’est de nouveau vu refuser sa nouvelle demande de liberté conditionnelle.

«À la suite d’un entretien avec la commission de libération conditionnelle le 31 août 2022, M. Chapman s’est vu refuser la libération conditionnelle avec une suspension de 18 mois. Sa prochaine date de comparution est prévue pour février 2024», a indiqué cette semaine à CNN le département de l’administration pénitentiaire de New York.

Il s’agissait de sa 12e demande, toutes ayant déjà été refusées par le passé. Lors des précédentes audiences, Chapman avait exprimé des remords pour avoir tué Lennon, déclarant qu’il ressentait «de plus en plus de honte» pour son crime au fil des ans, selon des propos rapportés par AP. Lors de son dernier entretien de libération conditionnelle en 2020, il avait qualifié ses actes de «méprisables» et avait déclaré : «Je l’ai assassiné … parce qu’il était très, très, très célèbre et que c’était la seule raison, et j’étais très, très, très, en quête de gloire personnelle. C’est un acte très égoïste.»

Yoko Ono s’oppose farouchement à sa libération

«Je me dis qu’il l’a fait une fois, il pourrait le refaire, à quelqu’un d’autre», avait confié Yoko Ono en 2015 au Daily Beast, la veuve de John Lennon craignant aussi qu’il ne s’en prenne à leurs enfants Julian et Sean.

Chapman, 67 ans, était incarcéré dans la prison de haute sécurité de Wende, à Alden, dans l'Etat de New York avant d’être transféré en mars dernier au centre correctionnel de Green Haven, à New York.

Il avait été condamné en 1981 à une peine pouvant aller de 20 ans de réclusion à la perpétuité, pour le meurtre de John Lennon, le 8 décembre 1980 devant l'immeuble de l'ancien Beatle près de Central Park à New York.

Il avait tiré cinq coups de feu dans le dos de l’artiste, alors que celui-ci rentrait chez lui avec sa femme Yoko Ono vers 22h50. Lennon avait été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital à 23h15. Il venait d'avoir 40 ans.

Plus tôt lors de cette funeste journée, le meurtrier avait fait signer à John Lennon un exemplaire de son album Double Fantasy.