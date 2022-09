Londres : des manifestants réclament «justice» pour un homme noir tué par la police

Après qu’un homme noir a été tué par la police londonienne au début du mois, des manifestants ont défilé ce samedi pour demander «justice pour la victime», non loin de Westminster.

Les manifestants ont fait entendre leur voix. Alors que le cercueil de la défunte reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier, est actuellement exposé à Westminster, non loin, des manifestants se sont rassemblés pour réclamer justice après la mort d’un homme noir.

Et pour cause, le 5 septembre, ce dernier, qui répond au nom de Chris Kaba, a été abattu par un policier, dans le sud-ouest de Londres. Ce premier se trouvait au volant de sa voiture, et était poursuivi par une patrouille.

Âgé de seulement 24 ans, le jeune homme, qui n’était pas armé, avait été touché par balle, et était décédé des suites de ses blessures à l’hôpital.

Une enquête ouverte pour homicide

Sa famille avait demandé l’ouverture d’une enquête pour meurtre, et avait fait part de plusieurs questionnements à travers un communiqué, notamment de savoir si Chris Kaba serait mort «s’il n’avait pas été noir».

Pour se justifier, la police avait indiqué que la plaque d’immatriculation de Chris Kaba avait été détecté par une caméra signalant que le véhicule était lié à un incident impliquant des armes à feu dans les jours précédents.

Toutefois, le policier à l’origine du coup de feu a été suspendu, et une enquête pour «homicide», a été ouverte par l’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC). L’organisme a avancé qu’elle chercherait à déterminer si la couleur de peau de la victime a pu jouer un rôle.