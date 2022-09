Mort d'Elizabeth II : Le prince Harry et Meghan main dans la main, un geste qui scandalise les sujets du royaume

Plusieurs internautes se sont offusqués après que le prince Harry et Meghan Markle se soient tenu la main lors de la procession funéraire d’Elisabeth II jusqu’à Westminster Hall. Le geste représenterait selon certains une entorse au protocole très strict de la famille royale.

Un geste de soutien d’une femme envers son époux en deuil ? Pas pour certains internautes. Sur les réseaux sociaux, ils reprochent en effet à la duchesse de Sussex d’avoir tenu la main du prince Harry jusqu’à Westminster Hall, mercredi dernier.

«Je suis pour les marques d’affection, mais il y a un temps pour tout», argue une internaute, qui juge ce geste «inapproprié» en de telles circonstances.

It was a.moment to pay respects to our Queen yet she made it all about herself again. Narcissist.

Depuis le Megxit – le moment où Harry et Meghan ont annoncé prendre leurs distances avec la famille royale britannique – la duchesse de Sussex et la cible de vives attaques.

Le hashtag #GoHomeMeghanMarkle («Meghan Markle, rentre chez toi»), par exemple, est depuis peu partagé dans une multitude de tweets.

Everyone criticizing The Duke and Duchess of Sussex for holding hands but why isn’t anyone criticizing Zara Tindall & Mike Tindall, also Princess Beatrice & Edoardo Mapelli Mozzi. This Shows How The British People Are Being RACISTS #MeghanMarkle #PrinceHarry pic.twitter.com/ighA8BLuvT

— Bomb2240 (@Bomb2240) September 14, 2022