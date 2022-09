Mort d’Elizabeth II : le prince Harry finalement autorisé à porter l’uniforme militaire

Retournement de situation. Le prince Harry aura bien le droit de porter son uniforme militaire lors de la veillée du cercueil de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, ce samedi 17 septembre au soir.

Alors que le 13 septembre dernier, le prince Harry avait été sommé de porter un costume classique pour les obsèques de sa grand-mère, ce dernier a finalement été autorisé à porter son uniforme militaire ce soir, lors de la veillée des huit petits-enfants de la défunte souveraine. Et ce, bien qu’il soit privé de ses titres militaires après avoir quitté le giron familial en 2020.

Uniforme or not uniforme ?



Ce soir, quand le cercueil de la Reine Elizabeth II sera veillé par ses 8 petits-enfants à Westminster Hall, le prince Harry portera son habit militaire - comme son oncle le prince déchu Andrew hier soir. ⤵️https://t.co/KwY5j9hu9B — Maud Garmy (@GossiplyYours) September 17, 2022

Une autorisation spéciale donnée au prince Harry

Selon The Mirror, des responsables du Palais sont intervenus. En effet, son oncle, le prince Andrew, qui n’est plus un membre de la famille royale depuis sa mise en accusation dans des affaires d'abus sexuels, avait reçu une autorisation spéciale pour porter son uniforme, ce vendredi, lors de la veillée des enfants de la reine Elizabeth II.

De plus, une source royale a déclaré : «C’était une situation ridicule étant donné que le duc de Sussex a servi son pays et est un membre très respecté des forces armées avec tout ce qu’il a fait pour les anciens combattants. Il est important que les petits-enfants de la reine se sentent tous les bienvenus et à l’aise alors qu’ils pleurent ensemble leur grand-mère bien-aimée.»