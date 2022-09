Mort d’Elizabeth II : un homme arrêté pour avoir tenté de toucher le cercueil

Un homme a été interpellé par la police, vendredi 16 septembre, après avoir tenté de s’approcher du cercueil de la reine Elizabeth II, exposé à Westminster Hall à Londres.

Malgré une surveillance accrue, un homme s’est approché au plus près du cercueil de la reine Elizabeth II, sous les regards ahuris des personnes encore dans la queue. Selon les faits rapportés par Paris Match, et des images filmées par des personnes présentes, l’homme a tout de suite été interpellé, plaqué au sol puis arrêté. La file d'attente du public a ensuite rapidement retrouvé son rythme lancinant sans autre perturbation.

L’autre règle de ‘The Queue’ est évidemment de ne pas tenter d’approcher le cercueil de Sa Majesté, quelle que soit la tentation de voir la couronne impériale de près.



Hier cet homme a essayé, il a logiquement eu des problèmes….

pic.twitter.com/iQIVEHZAzJ — Maud Garmy (@GossiplyYours) September 17, 2022

Si ses intentions restent inconnues pour le moment, un communiqué de Scotland Yard, la police anglaise, a écrit : «Le Commandement de la protection parlementaire et diplomatique a arrêté un homme à Westminster Hall à la suite d'une perturbation. Il a été arrêté pour une infraction à la loi sur l'ordre public et est actuellement en détention.»

Une veillée funéraire mouvementée

Le cercueil de la reine Elizabeth II restera exposé en chapelle ardente au Westminster Hall jusqu'à lundi, jour des funérailles.

Cette veillée funéraire n’aura pas été de tout repos puisque mercredi soir, un garde s’est écroulé suite à un malaise et selon Le Guardian, un homme aurait agressé sexuellement deux femmes venues rendre hommage à la défunte souveraine.