Afghanistan : l’ONU appelle les talibans à rouvrir les écoles pour filles, fermées depuis un an

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a posté ce dimanche un message sur les réseaux sociaux afin d’appeler les Talibans à laisser les filles retrouver les chemins de l’école en Afghanistan.

Les Nations unies ont demandé aux autorités talibanes de prendre des «mesures urgentes» pour rouvrir les écoles secondaires aux filles d'Afghanistan, qualifiant leur fermeture depuis un an de «honteuse» et «sans équivalent dans le monde».

«Dimanche marque un an d'exclusion des filles de l'école secondaire en Afghanistan. Une année de connaissances perdues et d'opportunités qu'elles ne retrouveront jamais. Les filles ont leur place à l'école. Les talibans doivent les laisser revenir», a tweeté ce dimanche le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Sunday marks one year since girls were banned from attending high school in Afghanistan.





A year of lost knowledge and opportunity that they will never get back.





Girls belong in school. The Taliban must let them back in.

— António Guterres (@antonioguterres) September 18, 2022