Funérailles d'Elizabeth II : George et Charlotte marcheront derrière le cercueil de la reine, sans Louis

Le prince George, 9 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans, enfants de Kate Middleton et du prince William, défileront derrière le cercueil de la reine Elizabeth II, ce lundi 19 septembre.

Âgés respectivement de 9 et 7 ans, le prince George et la princesse Charlotte, enfants de Kate Middleton et du prince William, et arrière-petits-enfants de la reine, défileront derrière le cercueil d’Elizabeth II, ce lundi 19 septembre. Ils se joindront aux 2.000 personnes attendues pour la cérémonie religieuse à l'abbaye de Westminster.

En revanche, le prince Louis, leur frère de 4 ans, ne sera pas présent en raison de son jeune âge, rapporte la BBC. Lors du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, le petit prince avait acquis une certaine popularité en volant la vedette à son arrière-grand-mère avec ses grimaces, qui avait fait le tour du monde.

Le fils aîné du prince héritier et sa sœur Charlotte, 2e et 3e dans l'ordre de succession au trône britannique, qui appelaient la reine «Gan Gan», marcheront derrière leurs parents, et seront devant le prince Harry et son épouse Meghan Markle.

Prévues à partir de midi, ces funérailles d'Etat, les premières depuis celles de Winston Churchill en 1965, pourraient figurer parmi les événements télévisés les plus regardés de l'histoire. Elles seront retransmises sur des écrans géants à Londres et à travers le Royaume-Uni.